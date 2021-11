Inter, altro incontro chiave per un rinnovo. Eriksen, la situazione. Perisic…

Dopo Lautaro e Barella, in casa Inter si continua a lavorare sui rinnovi

"Altro incontro in chiave rinnovo dovrebbe riguardare la posizione di Federico Dimarco . Il contratto con l’Inter scadrà tra un anno e mezzo, ma la società vorrebbe definire al più presto la posizione del giocatore, su cui anche alcun club importanti hanno chiesto informazioni. Ma l’Inter non ha nessuna intenzione di privarsene".

"Poi andrà risolta la situazione legata al futuro di Christian Eriksen. Le possibilità che possa tornare a giocare con la maglia dell’Inter sono pochissime. Soprattutto se non dovessero sussistere le condizioni per l’espianto del defribillatore. A quel punto si potrebbe arrivare ad una rescissione con copertura assicurativa già prevista nel contratto del calciatore danese. Sul tavolo dei rinnovi non ci sono, invece, le situazioni di Perisic e Handanovic, anche loro in scadenza a giugno del prossimo anno ma le loro posizioni non saranno comunque lasciate cadere nel dimenticatoio e verranno affrontate più avanti, soprattutto quella del capitano della squadra".