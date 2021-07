Inter, l’addio a centrocampo è praticamente certo: “Chiesta la cessione al club”

In questo inizio di mercato l'Inter è attiva soprattutto sul fronte cessioni. E presto un altro nome potrebbe dire addio ai nerazzurri

In questo inizio di mercato l'Inter è attiva soprattutto sul fronte cessioni. E presto un altro nome, dopo Hakimi, Dalbert e Joao Mario (questi ultimi in via di definizione) potrebbe dire addio ai nerazzurri. Si parla di Matias Vecino che, a dispetto delle voci su una sua permanenza praticamente certa, secondo quanto riporta calciomercato.com avrebbe chiesto la cessione alla società. Porte spalancate, dunque, a una sua partenza: