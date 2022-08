L’Inter dopo il weekend chiuderà per Acerbi se… lo scenario per Chalobah e Akanji

Francesco Acerbi aspetta solo l’Inter. Il club nerazzurro ha informato il giocatore della situazione, al momento la volontà è di concentrarsi sulla partita con la Lazio di domani e dopo il weekend arriverà a Milano il difensore promesso a Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport svela lo scenario per Acerbi, ma anche per Trevoh Chalobah e Manuel Akanji.

“Il Chelsea per lasciar partire il proprio giocatore, chiedono tre milioni di euro per il prestito secco, peraltro senza aprire alla possibilità di inserire un diritto di riscatto. È per questo motivo che, nella giornata di ieri, nonostante le manovre dello stesso Chalobah, va registrata una certa prudenza dell’Inter. Si può tradurre, se non con il pessimismo, con l’attesa, l’unica strategia attuabile in questa fase. L’Inter farà trascorrere il fine settimana, aspetterà fino a lunedì. Se da Londra - o da Dortmund, fronte Akanji - non dovessero arrivare notizie positive, ecco allora che si chiuderà l’operazione Acerbi.