Inter, manca solo l’ufficialità per questo colpo: “Cifre e durata dell’accordo”

Si attende solo l'annuncio ufficiale: la dirigenza nerazzurra ha già l'accordo per questo colpo in entrata

L’Inter si appresta a chiudere un importante colpo in entrata per la prossima stagione. Ormai manca solo la firma, prima dell’ufficialità. Ne parla così La Gazzetta dello Sport: “Se la situazione legata a Insigne è tutt’altro che definita, decisamente più chiara è la posizione di Andre Onana: il portiere camerunense ha già trovato l’accordo con l’Inter per un quadriennale da tre milioni a salire, per l’ufficialità bisognerà attendere febbraio”, si legge.