Inter, già pronto l’ingaggio per Bremer: “Le cifre dell’offerta per il difensore”

L'Inter e Gleison Bremer sono promessi sposi. Ecco le cifre dell'ingaggio proposto dai nerazzurri al brasiliano

L'Inter e Gleison Bremer sono promessi sposi. Il club nerazzurro si muove col Torino per trovare l'intesa per il difensore brasiliano, dopo aver già raggiunto un'intesa di massima con il giocatore. Come svelato da Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, "al momento sappiamo che lui vorrebbe accettare l’offerta dell’Inter da circa 3,5 milioni a stagione”, le sue parole al canale Twitch di calciomercato.it.