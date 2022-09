CdS – Inter, salta una partenza. In cinque verso la cessione in prestito

Diverse le situazioni da sistemare sul mercato in uscita in casa Inter. I nerazzurri hanno però già individuato le possibili soluzioni. Sottolinea il Corriere dello Sport di oggi: "Pinamonti, verrà ceduto in prestito entro la fine del mercato. In ballo tre squadre: Empoli (favorito), Verona e Sampdoria. L’attaccante trentino è solo uno dei diversi nerazzurri che ancora devono essere piazzati. In uscita c’è anche Lazaro, per cui si è rifatto avanti il Benfica, proponendo un prestito biennale, ma in corsa ci sono pure Eintracht, Mainz, Friburgo. Verso un prestito in Francia pure Agoume (Saint Etienne, Strasburgo e Lorient), che in ogni caso prima dovrà ratificare il rinnovo del suo contratto. Salcedo, invece, dovrebbe tornare al Genoa, sempre a titolo temporaneo. Mentre per Colidio si cerca una sistemazione all’estero. Per concludere, non si potrà muovere Brazao, che, nell’allenamento di lunedì, ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro: sarà operato nei prossimi giorni".