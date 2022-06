Sky – Inter, ora le uscite: dirigenti al lavoro per queste cinque cessioni

Ora le uscite. L’Inter è al lavoro per sfoltire la rosa di Simone Inzaghi dopo aver praticamente chiuso per cinque giocatori (gli arrivi sono solo da ufficializzare). Ecco quanto evidenziato dal sito di Gianluca Di Marzio sul fronte uscite: “L'Inter ha incontrato il Monza per alcuni giocatori, tra cui Pinamonti e Sensi. Per quest'ultimo, è stato raggiunto un accordo fra le due società per un prestito secco: la palla passa ora al calciatore. Sempre in uscita, doppia operazione con la Cremonese: non solo Radu, infatti, ma anche Lucien Agoumé dovrebbe raggiungere la squadra di Alvini. Per la prossima settimana è possibile una chiusura dell'affare. Si va avanti anche per quel che riguarda la pista Sebastiano Esposito-Anderlecht”, si legge.