Senza ok Bayern oggi l’Inter pagherà la clausola di Sommer. Visite domani e ad Appiano sabato

Se entro oggi il Bayern Monaco non darà l'ok al trasferimento a Milano di Yann Sommer, è molto probabile che l'Inter decida di pagare la clausola da 6 milioni di euro e portarlo comunque in nerazzurro. Lo scrive il Corriere dello Sport in edicola:

"Visite venerdì e primo allenamento ad Appiano sabato, sarebbe il programma ottimale anche per Sommer, il portiere designato da ormai un mese per l'eredità di Onana. Ieri lo svizzero ha giocato un tempo a Singapore in Bayern-Liverpool e oggi sarà di rientro a Monaco. L'Inter ha atteso, ha dato tempo al Bayern di trovare un sostituto, ma ora non può più aspettare".