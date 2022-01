Inter, Colidio torna in Argentina: ceduto in prestito al Tigre. La conferma di Melaraña

L'attaccante, di proprietà dell'Inter, torna in Argentina dove giocherà nel Tigre. La conferma del presidente Ezequiel Melaraña

Facundo Colidio è un nuovo giocatore del Tigre. Dopo una stagione in Belgio al Sint-Truiden, l'attaccante torna in Argentina e la conferma arriva direttamente dal presidente del Tigre, Ezequiel Melaraña. "Colidio è emerso al Boca, è una priorità per l'Inter. Era difficile per lui entrare nella squadra nerazzurra, era in prestito in Belgio e c'era la possibilità di portarlo qui. Lo posso confermare, poco fa ho firmato il prestito con l'Inter".