CM – Inter, non solo Thuram: questi altri due colpi in chiusura

Non solo Marcus Thuram , che ieri ha vissuto la sua prima giornata milanese. L’Inter sta chiudendo altri due colpi secondo quanto riportato da calciomercato.com. Ecco le ultimissime sulle operazioni calde condotte dai dirigenti nerazzurri.

"In arrivo il difensore Bisseck, capitano della Germania all’Europeo Under 21 - i nerazzurri pagheranno la clausola rescissoria di 7 milioni - e Azpilicueta che sta aspettando solo l’ok del Chelsea per liberarsi", si legge.