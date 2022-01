Inter, quattro colpi per l’estate. “Marotta in pole per il nuovo Barella. E in difesa…”

L'Inter punta ad avviare un ciclo vincente e, per farlo, ha già chiari in mente gli obiettivi per rinforzare la rosa in estate

Matteo Pifferi

L'Inter punta ad avviare un ciclo vincente e, per farlo, ha già chiari in mente gli obiettivi per rinforzare la rosa in estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarà un rinforzo per reparto. In difesa, il primo nome è Bremer nel caso di partenza di De Vrij mentre Luiz Felipe potrebbe essere l'alternativa, qualora l'olandese restasse in nerazzurro. Si cerca, anche nell'immediato, un vice-Perisic: Kostic piace ma l'Eintracht, al momento, non apre al prestito con diritto di riscatto anche se il serbo resta un profilo cerchiato anche per l'estate mentre l'alternativa è Bensebaini del 'Gladbach.

Centrocampo e attacco

"In mezzo al campo il prescelto da tempo è Frattesi, individuato come "nuovo Barella", perfetto per raccogliere l'eredità di Vidal e Vecino , entrambi in uscita", spiega Tuttosport che conferma come i rapporti tra Carnevali e Marotta siano ottimi e, anche per questo, i nerazzurri sono in pole. In avanti, il nome principale è Scamacca, anche se sul bomber del Sassuolo c'è anche la Juvenuts. Sempre in casa neroverde, piace Raspadori mentre un'altra pista può portare a Thuram, già cercato un anno fa.