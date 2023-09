L’Inter era convinta di aver chiuso per un colpo a 0 in difesa a fine giugno. I dirigenti avevano infatti in pugno Cesar Azpilicueta, era tutto fatto con il giocatore per il suo approdo a Milano dopo la scadenza del contratto col Chelsea. Tuttavia, in extremis lo stesso Azpilicueta ha cambiato idea e scelto di proseguire la carriera all’Atletico Madrid per motivi familiari. Così, in nerazzurro è poi arrivato Pavard a fine mercato per sostituire Skriniar.