CM – Inter più avanti del Milan per un colpo da 10 milioni: contatti avviati

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi: possibile derby di mercato per questo giocatore

Possibile derby anche sul mercato tra Milan e Inter, oltre a quello che andrà in scena domani alle 20.45 a San Siro. In particolare, sottolinea Calciomercato.com, Gleison Bremer “per il Milan è un'idea, per l'Inter qualcosa in più. Marotta e Ausilio hanno già avviato i primi contatti e il prossimo mese potrebbero essere approfonditi in occasione della gara col Toro. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro ma il rischio di perderlo a zero tra un anno potrebbe spingere la dirigenza granata a non alzare troppo la richiesta”.