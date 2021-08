Repubblica – L’Inter entro 24 ore conta di chiudere un colpo: Inzaghi in attesa

I nerazzurri stanno per regalare un nuovo rinforzo a Simone Inzaghi: è atteso a Milano già nelle prossime ore

L’Inter conta di regalare un nuovo rinforzo a Simone Inzaghi nelle prossime 24 ore. Lo garantisce La Repubblica, che entra nei dettagli dell’operazione che il duo Marotta-Ausilio sta per chiudere: “Dzeko è molto vicino all'Inter. La società nerazzurra conta entro le prossime 24 ore di chiudere per l'attaccante giallorosso, Inzaghi lo aspetta. Dzeko ha detto sì ad un biennale da 5 milioni di euro a stagione. È in attesa, Dzeko, che i due club trovino l'accordo definitivo, prima di poter partire in direzione Milano”, si legge.