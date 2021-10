Inter, colpo in attacco a gennaio? “Prima questa operazione in uscita”

Dirigenza nerazzurra al lavoro verso la prossima finestra di mercato: prima un colpo in uscita, poi in entrata

Prima un’operazione in uscita, poi in entrata. La dirigenza dell’Inter è già al lavoro verso la prossima finestra di mercato e Calciomercato.com ha indicato una delle priorità di Beppe Marotta e Piero Ausilio: “L’Inter sta valutando la cessione di Alexis Sanchez per gennaio: i nerazzurri vorrebbero prendere un nuovo rinforzo in attacco, ma prima devono fare posto e l'attaccante cileno è l'indiziato numero uno a lasciare Milano”, si legge.