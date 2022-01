Sky – Inter, dopo Gosens si insiste per Caicedo: a Milano nelle prossime ore?

Dopo aver chiuso ormai il colpo Robin Gosens, l'Inter è pronta a regalare a Simone Inzaghi anche un attaccante

Il colpo Robin Gosens e non solo. L'Inter vuole regalare anche un attaccante a Simone Inzaghi e il nome è sempre quello di Felipe Caicedo. Il giocatore può arrivare in prestito dal Genoa fino al termine della stagione. Secondo Sky Sport, l'Inter insiste per chiudere l'operazione Caicedo e già nelle prossime ore il giocatore potrebbe arrivare a Milano per poi sottoporsi alle visite mediche. Manca ancora l'intesa totale tra le parti, ma i nerazzurri sono al lavoro per chiudere.