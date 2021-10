Inter, prima nodo Sanchez e poi colpo in entrata… con un canale preferenziale

I dirigenti dell'Inter sono al lavoro per regalare un rinforzo in attacco a Simone Inzaghi già nel mercato invernale

Prima il nodo Alexis Sanchez in uscita e poi un colpo in entrata per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi verso la seconda parte di stagione. L’Inter è al lavoro tra campo e mercato, con vista su gennaio che si avvicina. Come riportato da Calciomercato.com, “Scamacca è entrato nel mirino dell'Inter che sta già lavorando sul mercato in attesa di sciogliere il nodo Sanchez. L'attaccante piace ai nerazzurri che lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, Marotta è pronto a puntare sugli ottimi rapporti con l'ad neroverde Carnevali per avere un canale preferenziale”, si legge.