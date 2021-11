CM – Inter, scelto il nuovo titolare per la fascia: “Colpo da 8/10 milioni”

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi: ecco il prescelto per la corsia mancina

L’Inter ha individuato l’erede di Ivan Perisic sulla fascia sinistra. In scadenza di contratto al 30 giugno 2022, il croato sembra destinato a salutare Milano. Per il sostituto, c’è un nome su tutti per Calciomercato.com: “L'Inter ha scelto Filip Kostic. Il prezzo per strapparlo all'Eintracht Francoforte è di 8-10 milioni di euro, considerando che il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023”, si legge.