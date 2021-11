CM – Inter, non solo Kostic: si valuta colpo in fascia da 10 mln già per gennaio

La dirigenza dell'Inter si sta già muovendo per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno

Il nome di Filip Kostic per giugno, ma non solo. L’Inter pensa a un altro colpo sulla fascia, in particolare sulla corsia destra. Ne parla oggi Calciomercato.com, già in vista del mercato invernale: “Tra i giocatori nella lista di mercato dell'Inter c'è sempre il profilo di Naithan Nandez, il centrocampista del Cagliari che i nerazzurri continuano a monitorare da vicino: i rossoblù potrebbero valutare di cederlo a gennaio, ma servono almeno 10 milioni di euro”, si legge.