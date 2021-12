Inter, una punta e non solo a gennaio: attenzione anche al colpo in questo ruolo

I dirigenti dell'Inter sono costantemente al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi già a gennaio

Un attaccante in caso di partenza di Alexis Sanchez, ma non solo. La dirigenza dell’Inter si muove per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e pensa a un ruolo in particolare secondo il Corriere dello Sport: “In prospettiva finestra invernale, attenzione alla fascia sinistra: un esterno in più che faccia da vice a Perisic, così da consolidare Dimarco come braccetto della difesa a 3. Intanto, con il Cagliari, il mancino milanese potrebbe sostituire il croato sulla corsia sinistra. Al centro della retroguardia, invece, si rivedrà de Vrij”, si legge.