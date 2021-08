Repubblica – 3 nomi, un colpo in attacco: sprint Inter nel weekend di ferragosto

Dirigenti nerazzurri al lavoro per chiudere un'altra operazione di mercato dopo Dzeko e Dumfries: sprint nel weekend

"Weekend di ferragosto che sarà importante per il centravanti erede di Lukaku: Zapata resta il primo obiettivo, anche se l'ad Marotta è stato a cena con Alessandro Lucci, agente di Correa e di Scamacca del Sassuolo. L'argentino della Lazio piace, e non poco, a Simone Inzaghi: Marotta - come dichiarato dopo l'incontro - farà di tutto per accontentare il suo allenatore. Lotito parte da una base di 40 milioni di euro. Lucci sta facendo da tramite tra i due club - visti i rapporti poco idilliaci tra Marotta e Lotito - e nelle prossime ore potrebbero esserci novità positive sul fronte Correa, visto che i contatti tra Inter e Atalanta per Zapata - primo obiettivo - in questo momento non stanno andando nel verso sperato dai nerazzurri”, si legge.