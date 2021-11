Inter, questo colpo può risolvere due problemi in uno: “Servono 25/30 milioni”

La dirigenza dell'Inter si sta già muovendo in chiave mercato per rinforzare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi

Inter a caccia di rinforzi in vista della finestra di mercato invernale. La situazione di Nahitan Nandez può tornare d’attualità per i nerazzurri già a gennaio secondo Calciomercato.com, tutto dipenderà da eventuali uscite. Come riporta il sito, “Nandez può essere quel giocatore capace di risolvere due problemi in uno per l'Inter, offrendosi pure come valida alternativa sulla corsia di destra. Il suo contratto col Cagliari scade nell'estate 2024 e la sua valutazione di mercato si aggira sui 25-30 milioni di euro, col Napoli che a sua volta monitora gli sviluppi in caso di apertura del club sardo ad una sua cessione”, si legge.