L’Inter ci prova, il gran colpo a zero è possibile: “C’è il Bayern, ma non è detta l’ultima”

Il gran colpo a parametro zero è ancora possibile, dato che il Bayern Monaco temporeggia e non ha ancora chiuso l'affare

Marco Macca

Il gran colpo a parametro zero è ancora possibile, dato che il Bayern Monaco temporeggia e non ha ancora chiuso l'affare. Motivo per cui l'Inter è tornata a sperare. Il futuro di Matthias Ginter è ancora da definire, con i nerazzurri ancora in corsa per assicurare il difensore, nazionale tedesco e attualmente in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach:

"Il Bayern in estate perderà Niklas Süle che, svincolandosi dai bavaresi, andrà al Borussia Dortmund. Perdendo un titolare, i campioni di Germania qualcosa sul mercato dovranno fare. La speranza è quella di prendere Rüdiger, dal Chelsea (anche lui si svincola), motivo per il quale in società non chiudono ancora l'affare Ginter. Il difensore del Gladbach lascia perplessi alcuni dirigenti del club bavarese (...). Ginter non vuole aspettare in eterno, vuole sentirsi desiderato, motivo per il quale l'Inter può riuscire a inserirsi".

"Il giocatore non esclude di cambiare campionato, anche per trovare stimoli nuovi. Il suo desiderio è quello di giocare la Champions League e di avere la possibilità di arricchire la propria bacheca personale (...). Vuole salire di livello con il club. Bayern forse, ma attenzione all'Inter. Non è ancora detta l'ultima parola", si legge sulla Gazzetta dello Sport.