Inter, nuovo colpo a zero in difesa? Marotta lavora su due tavoli

La dirigenza dell'Inter si muove per regalare a Simone Inzaghi rinforzi tra gennaio e giugno: ecco i due nomi caldi

Inter al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, tra gennaio e soprattutto giugno. I dirigenti nerazzurri si muovono alla ricerca di opportunità, come ribadito a più riprese da Beppe Marotta. In particolare, sono due i nomi caldi per la difesa, un reparto che verrà ringiovanito sicuramente: “Mathias Ginter del 'Gladbach e Luiz Felipe della Lazio i nomi più caldi”, riporta Calciomercato.com. Classe 1994 il primo, classe 1997 il brasiliano invece, già allenato da Inzaghi.