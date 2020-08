Vidal e Kolarov perfetti per Conte: “Ma l’Inter vuole completare tutto con un pezzo da 90”

E’ noto ormai che Aleksandr Kolarov e Arturo Vidal siano obiettivi primari in questi giorni per il mercato dell’Inter. Ma, ovviamente, per i nerazzurri potrebbe non essere finita qui, soprattutto a centrocampo. Perché è ferma intenzione del club di Viale della Liberazione completare il quadro almeno con un altro grande mediano. Il sogno è sempre N’Golo Kanté, con Ndombele e Thomas Partey sempre in lista. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Vidal e Kolarov sono profili perfetti per accontentare Conte, che ha chiesto ai suoi dirigenti giocatori in grado di portare esperienza internazionale, personalità e cultura della vittoria. Per completare il mosaico, però, serve il pezzo da 90 a centrocampo: l’Inter deve cambiare il motore per alzare i giri e riuscire finalmente a sorpassare la Juve. Ma per sognare Kanté, Ndombélé o Thomas, il primo passo è vendere. Un big come Brozovic o Skriniar, ad esempio“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)