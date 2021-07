Dumfries, comunicazione Inter Raiola: “A Milano solo in prestito”. La posizione del PSV

L'Inter resta sulle tracce di Denzel Dumfries ma l'operazione per il laterale olandese in nerazzurro potrà essere completata solo in prestito

Marco Macca

L'Inter resta sulle tracce di Denzel Dumfries ma l'operazione per il laterale olandese in nerazzurro potrà essere completata solo in prestito. E' questo il succo della comunicazione della società di Viale della Liberazione all'agente del calciatore, Mino Raiola. Scrive calciomercato.com:

"L'Inter oggi resta in attesa che il lavoro dei due agenti riesca a sbloccare almeno una delle due piste. Per Bellerin Botines è pronto a forzare la mano con l'Arsenal anche con la complicità del giocatore al fine di chiedere l'addio e non portare il giocatore all'ultimo anno di contratto da scontento. Per Dumfries, invece, il PSV ha già scelto la via dell'addio, ma non ha ancora aperto neanche alla possibilità di un prestito con obbligo nonostante i due anni di contratto rimasti. Entrambi sono ampiamente graditi da Simone Inzaghi ed è quindi solo una questione di tempo. Quale pista si sbloccherà prima? L'Inter resta in attesa, ma vuole chiudere il prima possibile".

(Fonte: calciomercato.com)