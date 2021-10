Inter-Perisic, sarà addio? Da Ivan comunicazione chiara: “Ha detto al club che…”

Fra i giocatori in scadenza a giugno 2022 dell'Inter c'è anche Ivan Perisic. Il Corriere dello Sport parla oggi anche della sua situazione

"Il croato (Brozovic, ndr) è uno dei 7 parametri zero che la società dovrà gestire in questi mesi (Perisic ha già fatto sapere che non prolungherà; più fluide sono le situazioni di Handanovic, Cordaz, Vecino, Kolarov e Ranocchia, con quest'ultimo che ha un'opzione a favore del club da esercitare entro una certa data; D'Ambrosio ha un vincolo fino al 2023), il primo che è stato convocato per discutere del futuro".