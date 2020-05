Chiesa? Conte sogna a occhi aperti: ecco come giocherebbe l’Inter con Federico in squadra

Molti, in questi giorni, hanno messo in dubbio la compatibilità di Federico Chiesa con il 3-5-2 di Antonio Conte in caso di trasferimento all’Inter. Ebbene, se c’è uno che questi problemi non se li è posti è proprio l’allenatore nerazzurro, che non vedrebbe l’ora di allenare il talento della Fiorentina. Anche perché, come riportato da Tuttosport, l’ex ct avrebbe già in mente tante soluzioni per far funzionare il matrimonio tattico:

“Malgrado l’attuale sistema di gioco di Antonio Conte – il 3-5-2 – non preveda un esterno d’attacco puro come il figlio di Enrico, l’Inter continua a seguire il giocatore con grande attenzione. Secondo il tecnico nerazzurro, Chiesa, nonostante giochi ormai da seconda punta, potrebbe tornare a disimpegnarsi sulla fascia destra e, in alcuni casi, avanzare il proprio raggio d’azione sia come alternativa a una delle punte titolari, sia come trequartista in un 3-4-2-1 che Conte aveva già utilizzato con successo al Chelsea. Ecco perché l’Inter, su Chiesa, c’è e non abbasserà con facilità la guardia“.

(Fonte: Tuttosport)