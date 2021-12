Gazzetta – Inter concentrata sui rinnovi: da discutere Dimarco, Brozo e Perisic. Inzaghi…

La priorità dell'Inter sono i rinnovi di contratto: il tris più importante è rappresentato dai prolungamenti di Dimarco, Brozovic e Perisic

Al momento, la priorità dell'Inter sono i rinnovi di contratto: il tris più importante è rappresentato dai prolungamenti di Dimarco, Brozovic e Perisic, ancora da discutere nel dettaglio. Ci sarebbe anche quello di Simone Inzaghi che però, secondo Alfredo Pedullà, non sarebbe così urgente:

"Più che valutare nuovi arrivi, la dirigenza dell’Inter è concentrata sui rinnovi. Ne ha già conclusi alcuni importanti, come quelli di Lautaro Martinez e Barella, ma ce ne sono altri da discutere come Dimarco, Brozovic e Perisic, oltre a quello di Simone Inzaghi che però non è così urgente".