Pedullà – Inter, colpo Akanji possibile solo a questa condizione: lo scenario

La condizione necessaria per il possibile colpo Manuel Akanji in casa Inter. A oggi, lo scenario è delineato per i dirigenti nerazzurri e ne ha parlato Alfredo Pedullà a Sportitalia: “Akanji-Inter, è una possibilità che passa sempre attraverso la proprietà. Per Akanji a oggi il prestito non è una soluzione perché è in scadenza al 30 giugno 2023, dovrebbe dunque rinnovare per poi partire in prestito quindi”. Questa è la condizione necessaria per il prestito, come vuole l’Inter.