Sky – Inter, Acerbi resta in lista per la difesa: ecco le condizioni per il colpo

L’Inter continua a cercare un difensore da regalare a Simone Inzaghi per completare la rosa. Il primo nome è quello di Manuel Akanji, ma resta viva anche la possibilità Francesco Acerbi. È un profilo in lista e secondo Sky Sport è un’ipotesi last minute per la difesa nerazzurra. Può essere un’opportunità, qualora non arrivasse nessuno dei nomi più graditi dai dirigenti. Non dovesse arrivare il via libera per Akanji, Acerbi è il nome low cost. La richiesta della Lazio è di circa 4/5 milioni di euro, l’Inter al momento è disposta a spendere meno per il classe 1988.