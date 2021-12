Inter, Nandez scontento: “Il prezzo e serve questo addio per affondare il colpo”

Le condizioni per il colpo Nahitan Nandez in casa Inter: le svela il Corriere della Sera in vista del mercato invernale

Le condizioni in casa Inter per il colpo Nahitan Nandez a gennaio. Le svela il Corriere della Sera, che parla del possibile arrivo del jolly del Cagliari già nel mercato invernale: "Nahitan Nandez è un altro degli scontenti, destinato a lasciare il Cagliari. L’Inter lo segue da mesi, e lo apprezza per qualità e duttilità. La richiesta del presidente Giulini è di circa 20 milioni di euro. Il club nerazzurro può affondare il colpo a gennaio, soprattutto in caso di partenza di Vecino", si legge.