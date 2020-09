Libero – Inter, ore intense sul mercato: Conte non vede l’ora di abbracciare…

Sono ore intense sul mercato dell’Inter, che ha praticamente chiuso l’acquisto di Aleksandr Kolarov e che si appresta ad accogliere a Milano anche Arturo Vidal. Ed è proprio il centrocampista cileno, riporta Libero, che Antonio Conte non vede l’ora di riabbracciare dopo gli anni alla Juventus:

“Antonio Conte non vede l’ora di riabbracciare uno dei suoi pupilli, quell’Arturo Vidal (33 anni) reso grande proprio da lui ai tempi della

Juve. I due potrebbero ritrovarsi nella Milano nerazzurra per provare a vincere insieme. Di nuovo. L’Inter ha l’accordo con il cileno per un

biennale da 6 milioni netti a stagione con opzione per il terzo anno: ora Suning aspetta che Vidal si liberi a zero dai catalani (è legato fino al 2021)“.

(Fonte: Libero)