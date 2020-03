Inter, Conte ha già fatto il suo nome top per la fascia. E sullo sfondo resta l’ipotesi “tedesca”

Il preferito di Conte rimane Marcos Alonso, un giocatore che il tecnico volle per il suo Chelsea e che fu fra i protagonisti della cavalcata vincente dei Blues nella Premier 2016-17 con 6 gol e 3 assist. L’Inter aveva provato a prenderlo anche a inizio 2020, ma il Chelsea, complice la diatriba legale con il suo ex allenatore, non ha mai aperto alla cessione nonostante Marcos Alonso, fra novembre e gennaio, avesse giocato solo una partita in campionato . Anzi, alla richiesta nerazzurra, il Chelsea aveva risposto con una valutazione di circa 40 milioni per l’esterno spagnolo. L’Inter è ovviamente scappata via, ma Marcos Alonso rimane l’obiettivo primario per rinforzare la fascia mancina dove servirà assolutamente un titolare nella prossima stagione.