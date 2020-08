Inter, la cessione top sembrava scontata. Ora è cambiato tutto: “Conte si è ricreduto”

L’Inter ha trovato il suo leader carismatico: Diego Godin. La stagione dell’ex Atletico Madrid non è stata facile, visto il grande cambiamento nel modo di giocare, ma oggi il centrale uruguaiano è tornato lui stesso e sta prendendo per mano la squadra di Antonio Conte nel suo cammino in Europa League. Fino a qualche settimana fa una sua cessione sembrava essere l’ipotesi più percorribile, ma, spiega Calciomercato.com, ora è cambiato tutto:

“Godin vive un momento di ottima forma fisica, riesce a tenere il passo e inizia a prendere confidenza col nuovo modulo. Il suo addio a fine stagione sembrava scontato, adesso non lo è più, anzi. Conte si è ricreduto, intende premiarne l’impegno e la costanza, ma soprattutto, il tecnico salentino, ha capito che l’uruguaiano è per il gruppo un leader imprescindibile“, si legge.