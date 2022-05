GdS – Inter, i conti migliorano. “Cessioni? Non si ripeterà quanto accaduto un anno fa”

Dopo aver chiuso il bilancio dell'anno scorso con una perdita di 245,6 mln di euro, l'obiettivo di Suning, dichiarato, era quello di sistemare i conti

"L’addio al tecnico Antonio Conte, la cessione delle due stelle e una politica oculata sugli ingaggi hanno prodotto una sforbiciata nel costo del lavoro. L’anno passato l’Inter aveva presentato in bilancio 261 milioni di spese per il personale (giocatori e tecnici) e 137 milioni di ammortamenti dei cartellini. A giugno gli importi saranno notevolmente inferiori, aggirandosi gli stipendi attorno ai 160 milioni e gli ammortamenti sui 100 milioni. Per gli altri costi operativi l’obiettivo dichiarato era una riduzione del 15%, mentre resterà sul groppone il fardello degli interessi passivi sul bond da 75 milioni emesso nel luglio 2020". Al momento, dunque, la sensazione è che possa partire un solo top player: si parla di circa 60 mln di plusvalenza necessarie di un taglio del 15% degli stipendi. Sarà dunque fondamentale lavorare bene sul mercato ma senza la necessità di dover privarsi di più di un giocatore chiave per Inzaghi.