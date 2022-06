Inter, Dybala occasione e non priorità: “Ecco il contratto ‘tutto compreso’”

Contratto pronto per Paulo Dybala. L'Inter - secondo quanto svelato da Biasin su Twitch - ha fatto la sua offerta: i dettagli

Contratto pronto per Paulo Dybala. L'Inter - secondo quanto svelato da Fabrizio Biasin su Twitch - propone un accordo di 3 anni più 1 a 7 milioni tutto compreso. Si tratta del tetto massimo per il club nerazzurro, ma per ora la situazione è in stand-by. L'Inter reputa Dybala un'occasione, non una priorità: ora la palla passa al giocatore, che deve decidere il suo futuro.