Inter, vincere l’Europa League per inaugurare un ciclo vincente. E per convincere… Messi

Vincere l’Europa League questa sera contro il Siviglia vorrebbe dire, per l’Inter, non solo provare a inaugurare un nuovo ciclo vincente, ma anche a dare il via a una nuova fase del progetto Suning. E, magari, a convincere Lionel Messi a vestirsi di nerazzurro, come scrive la Gazzetta dello Sport:

“Se vuoi convincere Messi, oltre ai milioni sarebbe utile un progetto vincente. Cominciare la prossima stagione da “seconda” in Italia e in Europa non è lo stesso che presentarsi con una coppa in bacheca e la promessa di giocare la Supercoppa il 24 settembre a Budapest. Lì il Barça non ci sarà“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)