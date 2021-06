FCIN1908 / Cordaz torna all’Inter, definiti gli ultimi dettagli del contratto

L'entourage del giocatore è passato dagli uffici della società nerazzurra per definire il trasferimento alla corte di Inzaghi

Alex Cordaz sarà nella rosa dei portieri dell'Inter. Oggi pomeriggio, in sede, il suo entourage ha definito i dettagli del suo passaggio al club nerazzurro dopo l'esperienza al Crotone. Formalmente prenderà il posto di Padelli che ha lasciato Milano ed è tornato all'Udinese.

Negli uffici di via della Liberazione , come FCINTER1908.IT ha documentato, sono arrivati i due agenti Picolillo e Piraino e con loro c'era anche Spolli. Il portiere di 38 anni è cresciuto nelle giovanili del club interista. Firma per un anno.