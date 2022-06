Inter, Corrado passa alla Ternana: domani visite mediche e firma

Il terzino sinistro classe 2000, reduce da una stagione positiva in Serie C con la Feralpi Salò, è pronto a salire di categoria

La prossima stagione Niccolò Corrado giocherà in Serie B: l'esterno sinistro classe 2000 di proprietà dell'Inter, dopo un campionato da protagonista con la Feralpi Salò, domani sosterrà le visite mediche con la Ternana e metterà la firma sul contratto. Operazione in prestito, come conferma Sky Sport.