Mercato Inter, i bookmakers credono al doppio colpo dalla Lazio: Correa più Caicedo

Secondo i bookmakers, l'Inter potrebbe provare a prendere due attaccanti in uscita dalla Lazio: Correa e Caicedo

Il calciomercato entra nel vivo anche per l’Inter che, oltre alla fascia destra, vuole puntellare il reparto offensivo. Per farlo ci sono due opzioni che il tecnico Simone Inzaghi conosce bene avendoli allenati fino a pochi mesi. Obiettivi tutt’altro che inarrivabili per gli esperti di SNAI: si tratta di Joaquin Correa e Felipe Caicedo, i quali, come riferisce Agipronews, pagano entrambi 4 volte la posta giocata per un trasferimento in nerazzurro entro fine sessione. Il nome dell’argentino è stato fatto negli scorsi giorni per un’eventuale sostituzione di Lautaro Martinez, ancora in bilico con il rinnovo. Mentre l’ecuadoregno potrebbe fare comodo all’Inter come vice Lukaku. Un eventuale doppio colpo che regalerebbe a Inzaghi due suoi fedelissimi.