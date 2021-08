Inter, Correa con Dzeko e Lautaro? Gazzetta: “I tre si completano così”

La rosea si sofferma sulle questioni prettamente tattiche: cambierà così la squadra nerazzurra con l'arrivo del Tucu

Joaquin Correa all’Inter, ormai ci siamo. Il Tucu è sempre più vicino a vestire nerazzurro, le parti stanno limando gli ultimissimi dettagli dell’operazione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Correa alla Lazio si è dimostrato “perfetto interprete del ruolo di seconda punta, capace di saltare l'uomo e di servire l'assist. Correa non è esattamente una sentenza davanti alla porta (in serie A con la Lazio ha segnato 22 gol in 92 partite), ma la sua tecnica e la sua versatilità lo rendono compatibile sia con Edin Dzeko che con Lautaro Martinez”, si legge.