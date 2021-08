Inter: l’addio di Correa sblocca il mercato Lazio? Pressing Lotito per cederlo

La Lazio a oggi non ha ancora tesserato nessun nuovo acquisto. Colpa dell’indice di liquidità, ma cosa deve fare il club per sbloccarlo?

La Lazio a oggi non ha ancora tesserato nessun nuovo acquisto. Colpa dell’indice di liquidità, ma cosa deve fare il club per sbloccarlo? Ne parla Gazzetta.it, che si sofferma in particolare sul Tucu Correa , tra i candidati principali di casa Inter per l’attacco.

“I biancocelesti, per poter operare sul mercato, devono generare ricavi o tagliare spese. Da un accordo con uno sponsor (al momento la Lazio ne è sprovvista), a un aumento di capitale, fino a un prestito, le vie da percorrere sono diverse. Lotito vorrebbe però cedere i vari giocatori in esubero acquistati negli scorsi anni e che dal punto di vista tecnico hanno portato poco o nulla (da Durmisi a Muriqi, arrivando a Vavro, Jony e Casasola), oppure vorrebbe far cassa con Correa. La cessione dell’argentino, fra le varie opzioni, sembra quella più percorribile, ma non è detto che la si chiuda in questa settimana. E la Lazio cerca una soluzione alternativa per sbloccare il mercato”, si legge.