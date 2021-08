Inter, chi arriva dopo Dzeko? TS: “Obiettivo Correa: ecco il prezzo. E Insigne…”

In attesa che arrivi l'ufficialità di Edin Dzeko, l'Inter continua a cercare un'altra punta: ecco gli aggiornamenti

In attesa che arrivi l'ufficialità di Edin Dzeko, l'Inter continua a cercare un'altra punta. "L’obiettivo di Marotta e Ausilio, a questo punto, è quello di dare a Simone Inzaghi anche Correa: un’operazione da 35 milioni che alla Lazio serviranno per sbloccare altre trattative in entrata e così il tecnico nerazzurro potrà contare su un’alternativa valida nel reparto offensivo", scrive Tuttosport che spiega come la cena di ieri sera tra Marotta, Ausilio e Lucci (agente di Correa e anche di Scamacca) vada intesa proprio nell'ottica di portare l'argentino a Milano. Oltre a Correa, però, l'Inter continua il pressing per Insigne: si prospetta un'operazione non facile ma l'interesse è concreto.