GdS – Inter, Correa non può essere l’indiziato a far spazio a Dybala: il motivo

Non è Joaquin Correa l’indiziato numero uno a far spazio all’amico Paulo Dybala all’Inter. I due sono in vacanza insieme e La Gazzetta dello Sport oggi assicura che il Tucu è destinato a restare a Milano anche nella prossima stagione.

“Il club deve fare spazio in rosa, per numeri e monte ingaggi. L’attacco è un reparto affollato. Non basta neppure l’addio di Sanchez, situazione che vivrà probabilmente in questa settimana un’accelerazione, visto che i dirigenti interisti hanno in agenda un incontro con l’agente del cileno Felicevich. L’Inter deve fare spazio con un’altra cessione oltre ad Alexis. E l’indiziato non può essere Correa, che ha un ingaggio nettamente inferiore (3 milioni)”, si legge.