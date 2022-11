Correa, l’ombra di Thuram incombe e ora si gioca il futuro: lo scenario per giugno

“L’Inter è tornata a ragionare su Marcus Thuram, in scadenza con il Borussia Monchengladbach e già tentato 15 mesi fa. Ma chi fa spazio al francese? Pur trattandosi, nel caso, di un colpo a zero, almeno numericamente è necessario sfoltire il reparto offensivo, dove comunque sono in bilico anche le posizioni di Lukaku e Dzeko: il belga sarà tutto da valutare, dal punto di vista fisico ed economico in base alle condizioni che si potranno raggiungere con il Chelsea per un'eventuale conferma; discorso diverso per il bosniaco, che a suon di gol sta riempiendo il vuoto lasciato da Big Rom e convincendo tutto l'ambiente interista di meritare il rinnovo.

Lo scenario per giugno

In mezzo Correa. La prima stagione aveva fatto storcere il naso ai tifosi, complici anche i 31 milioni di euro investiti nell'affare con la Lazio: 6 gol, infortuni e un ruolo marginale nello scacchiere. La musica non è cambiata di molto quest'anno, 3 gol nelle vittorie comode con Spezia, Cremonese e Sampdoria, altrettanti assist nelle due sfide di Chapmions con il Viktoria Plzen e nel derby perso a settembre. Troppo poco per scalare le gerarchie con Inzaghi che ha limitato l'impiego del Tucu, nonostante un Lukaku sempre ai box, per puntare con forza sulla coppia Dzeko-Lautaro. Correa è riuscito a strappare ugualmente la convocazione e cercherà di ritagliarsi il suo spazio nell'Argentina di Scaloni, missione complicata per la folta concorrenza in attacco, per poi rituffarsi sull'Inter e allontanare lo spettro di una partenza. Le sirene del mercato sono sempre vive, soprattutto in Premier League, e in estate ai nerazzurri basterà cedere a una cifra superiore ai 15 milioni di euro per evitare minusvalenza. L'ombra di Thuram incombe, nei prossimi mesi Correa si gioca il futuro”, si legge.