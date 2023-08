Inter, come cambia la mediana con Samardzic. E c’è una nuova possibilità

Come cambia il centrocampo dell’Inter con l’imminente arrivo di Lazar Samardzic . Ne parla Tuttosport dopo le importanti novità arrivate ieri sulla trattativa con l’Udinese, ormai in chiusura. “Con Hakan Calhanoglu titolare come play (e Kristjan Asllani come alternativa), l’ex Udinese va a infoltire un reparto di mezzali comprendente anche Henrix Mkhitaryan, Nicolò Barella e Davide Frattesi.

All’interno di una mediana fortemente offensiva e, sulla carta, verticale, Samardzic va a portare un palleggio più ragionato, che potrebbe rivelarsi estremamente utile soprattutto contro quelle squadre che andranno ad affrontare l’Inter difendendosi con un blocco medio-basso. In una squadra dove spesso l’anno scorso agli interni di centrocampo veniva chiesto di aprirsi per liberare linee di passaggio dirette dalla zona di costruzione alle punte, con Samardzic in campo i nerazzurri avrebbero a disposizione un elemento da abbassare per aiutare Calhanoglu nel primo possesso o da alzare prontamente in zona di rifinitura.