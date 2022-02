Frattesi? L’Inter punta un altro colpo in mezzo dalla Serie A: “Può arrivare a costi contenuti”

Sembra ormai chiaro che, in vista della prossima stagione, l'Inter interverrà pesantemente per rinforzare il centrocampo

Sembra ormai chiaro che, in vista della prossima stagione, l'Inter interverrà pesantemente per rinforzare il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi. Se l'obiettivo principale al momento pare Davide Frattesi, quello del centrocampista del Sassuolo non è l'unico nome che interesserebbe ai nerazzurri: secondo calciomercato.com, infatti, l'Inter segue con attenzione anche la situazione relativa al futuro di Armabat, non una prima scelta nella Fiorentina di Italiano. Scrive calciomercato.com: