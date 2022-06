Countdown Lukaku, la macchina organizzativa Inter si è già mossa per le visite mediche

Il countodwn è ufficialmente partito. Non c'è alcun intoppo e, in attesa del secondo confronto tra Inter e Chelsea, Romelu Lukaku è sempre più vicino a tornare nerazzurro. Tanto che, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la macchina organizzativa di Viale della Liberazione si sarebbe già mossa per le future visite mediche:

"Il countdown per il ritorno di Romelu Lukaku è partito. Tanto che la macchina organizzativa dell’Inter si è già messa in moto per le eventuali visite mediche dell’attaccante belga la prossima settimana. L’ottimismo in viale della Liberazione resta alto nonostante ieri l’atteso secondo round con la dirigenza del Chelsea e alla presenza dell’avvocato Ledure, che cura gli interessi di Big Rom, non si sia svolto. Nessun intoppo, però: gli inglesi hanno avvisato il management nerazzurro che la riunione in videoconferenza si sarebbe dovuta svolgere in una diversa data a causa degli impegni del presidente dei blues, Todd Bohely, in volo verso gli Stati Uniti".