Ts – Inter, D’Ambrosio rinnoverà. Kolarov andrà via. Ranocchia potrebbe…

I tre giocatori hanno un contratto in scadenza a giugno di quest'anno, ecco la situazione

Quando si parla del prossimo mercato dell'Inter , bisogna fare una premessa: prima va chiarita la situazione societaria, dopo si potrà programmare il futuro. Intanto Marotta e Ausilio sono a lavoro con un focus particolare sui rinnovi. Se ci sono pochi dubbi su quelli di Lautaro, de Vrij, Barella e Bastoni, la situazione è diversa per quanto riguarda tre giocatori. Si tratta di D'Ambrosio, Kolarov e Ranocchia, tutti e tre con contratto in scadenza a giugno di quest'anno.

Come riporta Tuttosport, l’ex capitano del Torino rinnoverà, è un jolly utilissimo e l’intesa per prolungare è stata trovata da tempo." Kolarov, invece, andrà via perché il rinnovo automatico per il ’21-22 scatterà alle 20 presenze e oggi il serbo è fermo a 11. Infine Ranocchia: è una colonna dello spogliatoio, è stimato da Conte, ma nelle ultime annate ha giocato poco e a 33 anni, magari dopo lo scudetto, potrebbe aver voglia di trovare una squadra dove chiudere la carriera da titolare".